«Укрзализныця» сменила компанию – страховщика пассажиров на 4 из 6 железных дорог

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сменила компанию по обязательному страхованию пассажиров на четырех из шести железных дорог страны, входящих в сферу ее управления. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ведомства Максим Бланк на своей странице в Facebook.

В частности, «Укрзализныця» перевела обязательное страхование пассажиров в столичную страховую компанию "Интер-Полис".

«Сразу после утверждения Кабмином списка компаний, которые войдут в "Укрзализныцю" после реформы, мы заменили все ранее работавшие страховые компании на компанию «Интер-Полис», в которой совокупная доля "Укрзализныци" и государства составляет более 50%. Сделали мы это по четырем из шести дорог, по остальным – идет дооформление документов. Самый главный вопрос – ставка страхового сбора теперь составляет 0,4% против 1,5% стоимости билета по старым схемам», – написал Бланк, добавив, что «Укрзализныця» не намерена отказываться от идеи проведения открытых конкурсов.

Как сообщал УНИАН, ранее Бланк заявил о том, что «Укрзализныця» в рамках реформирования планирует изменить подходы к работе со страховыми компаниями. Для этого ведомство разработало проект постановления, целью которого является устранение коррупционной составляющей, то есть разницы между собранными и выплаченными страховой компанией средствами. Кроме того, «Укрзализныця» отработала список требований к таким компаниям, в том числе и по уставу.

25 июня правительство приняло решение преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Страховая компания "Интер-Полис", основанная в 1993 году, специализируется преимущественно на страховании корпоративных клиентов, а также на страховании железнодорожных предприятий.