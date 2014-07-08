Продажу билетов на скоростной поезд Киев – Одесса приостановили

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, в связи с корректировкой графика движения временно приостанавливает продажу билетов на скоростной электропоезд №761/762 по маршруту Киев – Винница – Одесса, начиная с даты отправления 5 августа 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Сейчас готовятся изменения в графике движения поездов «Интерсити+» №761/762 по маршруту Киев – Винница – Одесса и обратно с целью сокращения времени следования поезда. Поэтому с сегодняшнего дня временно приостановлена продажа билетов на эти поезда, начиная с даты отправления 5 августа 2014 года», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» задействовала на маршруте Киев – Одесса состав скоростного электропоезда ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода, который начал курсировать с 1 июля 2014 года. Время в пути нового скоростного поезда категории «Интерсити+» составляет 7 часов.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.