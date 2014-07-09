Продажи б/у автомобилей за полгода упали на 76%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, продажи бывших в употреблении коммерческих автомобилей за указанный период снизились на 78% - до 12 927 единиц, легковых автомобилей - на 59%, до 1 656 штук, автобусов - на 71%, до 281 единиц.

При этом продажи в самом массовом среди не новых авто сегменте коммерческих автомобилей в июне составили 6 256 единиц, что в 2,5 раза больше, чем в мае 2014 года.

Подержанных автобусов в июне было продано 53 штуки, что на 83% больше, чем в предыдущем месяце.

Продажи на первичном рынке бывших в употреблении легковых автомобилей в июне составили 379 единиц, при этом сравнительных данных «Укравтопром» не приводит.

Читайте такжеКуда катится украинский авторынок Доля подержанных автомобилей на первичном автомобильном рынке Украины в июне текущего года составила 49,5%.

«Поспособствовала этому отмена экологического налога, сдерживавшего поток старых автомобилей из-за рубежа», - сказано в сообщении ассоциации.

Среди коммерческих автомобилей в июне 2014 года наибольшей популярностью пользовались Renault (1 525 штук), Volkswagen (1 160 штук) и Mercedes-Benz (792 штуки). Среди б/у автобусов самым популярным в июне был Mercedes-Benz (29 штук).

Как сообщал УНИАН, в Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, по итогам 2013 года вырос на 14% - до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.