Honda отзывает почти 15 тыс. элитных седанов
09:22, 09 июля 2014Транспорт/Связь
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В одной из машин этой серии произошло возгорание в передних фарах.
В основном машины продавали в США / ru.wikipedia.org
Японская корпорация Honda Motor Co. объявила в среду об отзыве на бесплатный ремонт почти 14,6 тыс. автомобилей элитного бренда Acura, произведенных в 2013-2014 годах. В основном они были проданы в США, сообщает ИТАР-ТАСС.
В одной из машин этой серии произошло возгорание в передних фарах. Пострадавших не было.
Читайте такжеHonda и Nissan отзывают свыше 2 млн автомобилейОднако эксперты компании установили, что при долгой стоянке с включенным двигателем и фарами возгорание может потенциально произойти во всех седанах Acura указанных лет выпуска.
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