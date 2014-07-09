Honda отзывает почти 15 тыс. элитных седанов

Японская корпорация Honda Motor Co. объявила в среду об отзыве на бесплатный ремонт почти 14,6 тыс. автомобилей элитного бренда Acura, произведенных в 2013-2014 годах. В основном они были проданы в США, сообщает ИТАР-ТАСС.

В одной из машин этой серии произошло возгорание в передних фарах. Пострадавших не было.

Читайте такжеHonda и Nissan отзывают свыше 2 млн автомобилейОднако эксперты компании установили, что при долгой стоянке с включенным двигателем и фарами возгорание может потенциально произойти во всех седанах Acura указанных лет выпуска.