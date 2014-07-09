На участке Лозовая - Славянск восстановили движение пригородных поездов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, 8 июля восстановлено курсирование до станции Славянск пригородного электропоезда № 6289 Лозовая-Славянск, движение которого было приостановлено в связи с проведением АТО.

В ЮЖД подчеркнули, что с 9 июля пригородный поезд № 6289/6290 сообщением Харьков-Пассажирский - Лозовая - Славянск - Лозовая - Харьков-Пассажирский формирования ЮЖД будет курсировать ежедневно.

Читайте такжеПродажу билетов на скоростной поезд Киев – Одесса приостановилиИз Харькова электропоезд будет отправляться в 10:20, на станцию Лозовая прибывать в 12:40, в Славянск - в 15:20. Из Славянска будет отправляться в 16:12, прибывать на станцию Лозовая в 17:57 и на станцию Харьков-Пассажирский - в 20:40. На узловой станции Лозовая пассажиры могут пересесть в поезда, курсирующие в других направлениях.

В направлении Славянска поезд № 6289 сообщением Харьков-Пассажирский - Лозовая - Славянск на участке Лозовая - Славянск курсирует с остановками на всех остановочных пунктах и станциях. На обратном пути от Славянска до станции Лозовая поезд № 6290 сообщением Славянск - Лозовая - Харьков-Пассажирский следует с остановками только на станциях.

Как сообщал УНИАН, в начале мая было изменено движение пригородных и межрегиональных поездов по Донецкой и Южной железных дорогах. Тогда били отменены до стабилизации ситуации 29 пригородных поездов на Донецкой железной дороге и 4 - на Южной железной дороге.