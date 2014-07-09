В Донецкой области боевики подорвали путепровод над железной дорогой

По данным пресс-службы, вследствие подрыва на железнодорожные пути упало пролетное сооружение.

В сообщении сказано, что движение на поврежденном участке автодороги закрыто, а объезд организован автомобильными дорогами Т-05-13 Красный Лиман - Артемовск - Горловка, С-050344 от Т-05-13 - Семигорье с подъездами к Иванграду, Вершине, С-050336 от М-03 - Гольмовский - Доломитное - Никитовка (через Артемовск, села Николаевка, Кодема, Семигорье).

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Как сообщал УНИАН, в Украине после завершения АТО необходимо будет восстановить 705 км повреждённых вследствие боевых действий автодорог в Луганской и 228 км в Донецкой областях.

Вследствие боевых действий в Луганской и Донецкой областях разрушено по три моста, а также повреждено по два искусственных придорожных сооружения.