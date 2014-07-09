Юго-Западная железная дорога будет сотрудничать с туркомпаниями

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) из-за непопулярности среди украинцев курортов Крыма в связи с аннексией полуострова, планирует сотрудничать с туристическими компаниями для организации летнего отдыха украинцев на других курортах Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«В связи с отсутствием популярности среди украинцев крымских курортов, железная дорога предлагает туристическим компаниям обратиться с собственными предложениями по разработке туристических маршрутов для отдыха украинцев. Особым спросом пользуются маршруты в направлении Карпат, Закарпатья и Причерноморья», - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина, по просьбе туристических компаний магистраль предоставляет возможность курсирования специальных поездов в любом направлении.

"Так, на предложение одной из туристических компаний Юго-Западная железная дорога разработала маршрут и назначила скоростной поезд № 901/902 Киев – Измаил - Киев, который будет курсировать с 19 июля 2014 года через день из Киева", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, туристической компанией-оператором специального маршрута выступили "Южные туристические линии". Согласно данным на официальном сайте компании, стоимость проезда в поезде № 901/902 по маршруту Киев - Измаил в плацкарте составит 230 грн, в купе - 330 грн, в СВ - 675 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщала о возможности назначения специального поезда №901/902 сообщением Киев – Измаил на коммерческих условиях.

Справка УНИАН. В соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, по заказу физических и юридических лиц железная дорога может предоставить специальные пассажирские вагоны или поезда для перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа в одном или обоих (туда и обратно) направлениях.

Читайте такжеДля вывоза людей из зоны АТО назначили дополнительный поезд Луганск-КиевЮго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.