Крюковский вагонзавод отозвал один скоростной электропоезд

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) принял решение временно отозвать один электропоезд у «Украинской железнодорожной скоростной компании» (УЖСК) для осуществления замены преобразователей системы электропитания, так как в ходе эксплуатации поезда в них были выявлены неполадки, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, перевозки пассажиров на маршруте Киев – Винница – Одесса с 8 июля 2014 года будут временно осуществляться одним электропоездом категории "Интерсити+" "Тарпан" №761/762 производства Крюковского вагоностроительного завода.

«Второй электропоезд завод-производитель отозвал у Украинской железнодорожной скоростной компании для того, чтобы заменить преобразователи системы обеспечения электропитания. Это оборудование, которое обеспечивает функционирование систем освещения, вентиляции, кондиционирования и санузлов», - пояснили в «Укрзализныце».

По данным пресс-службы, 8 июля текущего года бригада сервисной службы завода-производителя после прибытия электропоезда на станцию Одесса обнаружила отказ в работе преобразователей, поэтому пассажиры были пересажены в поезд №24 Одесса-Москва, а производитель отозвал электропоезд для оперативного устранения неисправностей.

«Пассажирам, которые обратились в кассы для компенсации разницы в стоимости проезда, были возвращены средства. Информация, распространенная рядом СМИ о возникновении недостатков в конструкции электропоезда производства ПАО "КВСЗ", не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации завода-производителя, для восстановления работы данного оборудования понадобится ориентировочно 10 дней.

«Состав электропоезда на ходу. Он самостоятельно прибыл из Одессы на станцию Крюков-на-Днепре. Произошел лишь отказ оборудования, которое не позволяет создать комфортные условия для пассажиров. Приносим извинения», - цитирует пресс-служба технического директора Крюковского вагонзавода Сергея Лутонина.

В настоящее время перевозки пассажиров электропоездом «Интерсити+» №761/762 осуществляются в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.

Первый состав «Укрзализныця» задействовала на маршруте Киев – Одесса, который начал курсировать с 1 июля 2014 года, второй – на маршруте Киев – Львов, который начал курсировать с 24 июня.

Справка УНИАН. Электропоезд ЭКр1 – межрегиональный скоростной двухсистемный электропоезд, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге (Полтавская обл.) в 2011-2012 годах. Поезд состоит из 7 прицепных и 2 головных моторных вагонов и имеет 609 сидячих мест. Эксплуатационная скорость поезда составляет 160-200 км/час.

С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.