Авиакомпания Emirates купит у Boeing 150 новых самолетов на $ 56 млрд

Американский авиаконцерн Boeing заключил с авиакомпанией Emirates Airline, базирующейся в Дубае, контракт на поставку 150 самолетов новой модели 777Х на сумму 56 миллиардов долларов, сообщается в пресс-релизе на сайте Boeing, передает РИА Новости.

Контракт предусматривает возможность покупки Emirates в будущем еще 50 самолетов, что увеличит его сумму до 75 миллиардов долларов.

В настоящее время у Emirates Airline уже есть 138 самолетов предыдущей модели - Boeing 777.

Boeing 777Х, проектирование которого началось в прошлом году, должен стать первым в новом поколении авиалайнеров серии 777 американского авиаконцерна. Начало производства намечено на 2017 год, а серийное — с 2020 года.

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Согласно планам Boeing, новый авиалайнер должен стать самым большим, но при этом самым экономичным в мире самолетом с двумя двигателями. Лайнер предполагается создать в двух вариантах — на 350 и на 400 посадочных мест.

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