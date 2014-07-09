Для желающих выехать из зоны АТО организовали штабы на ж/д станциях

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) организовала работу региональных координационных штабов на железнодорожных станциях в трех восточных областях Украины для людей, которые планируют выехать из зоны проведения антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "(Укрзализныця").

В частности, штабы будут функционировать на железнодорожных станциях в Красноармейске (Донецкая область), Сватово (Луганская область), Барвенково (Харьковская область).

Согласно сообщению, в состав работников штабов войдут начальники вышеуказанных железнодорожных станций.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» предоставляет вынужденным переселенцам с востока Украины бесплатную услугу пользования комнатами матери и ребенка на вокзалах ряда станций.

Ранее ГСЧС сообщала, что с начала антитеррористической операции из районов Донецкой и Луганской областей сотрудники Межведомственного координационного штаба вывезли и расселили в безопасных регионах более 32,5 тыс. граждан, которые оказались в зоне активных боевых действий.

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины, боевики перебазировались в Донецк и Луганск. Ряд населенных пунктов остается под контролем террористов.