«МТС Украина» возобновила работу в Славянске

«По результатам восстановительных работ, которые проводили инженеры «МТС», вчера в Славянске и пригородах появилось радиопокрытие сети «МТС Украина», - сообщила УНИАН пресс-служба оператора.

В компании напомнили, что в течение длительного времени на районных электрических сетях (РЭС) в Славянске отсутствовало электроснабжение объектов мобильных сетей оператора.

Как сообщал УНИАН, «МТС Украина» оценивает минимальные затраты на восстановление поврежденной в результате боевых действий на востоке Украины сети в 2,5 млн грн.

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Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 22 млн абонентов.

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«МТС Украина» - дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).