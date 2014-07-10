ДЖД опровергает информацию о снятии боевиками всех мужчин с поезда Донецк - Киев

Донецкая железная дорога (ДЖД) опровергает информацию, распространенную 9 июля рядом СМИ о том, что якобы с поезда по маршруту Донецк - Киев боевики сняли всех мужчин, которые пытались покинуть город, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Донецкая железная дорога заявляет, что эти сведения не соответствуют действительности. Обращаемся к средствам массовой информации с настоятельной просьбой - давать проверенную достоверную информацию, а тем журналистам, которые тиражируют чужую информацию, для проверки ее истинности обращаться в пресс-службу Донецкой железной дороги", - заявили в пресс-службе.

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В сообщении подчеркивается, что новости подобного рода сеют панику среди населения, а также дискредитируют издания.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев события о том, что боевики в Донецке сняли с поезда Донецк - Киев всех мужчин, которые пытались покинуть город, с целью отправить всех на фронт. Очевидцы подчеркивали, что уже не первый день мужчин, которые ходят по городу без паспорта, принудительно «призывают» служить в армии ДНР.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины, боевики перебазировались в Донецк и Луганск. Ряд населенных пунктов остаются под контролем террористов.