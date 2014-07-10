Авиакомпании России должны Украине более 200 млн грн за полеты над Крымом

Российские авиакомпании должны компенсировать Украине более 200 млн грн штрафа за незаконное нарушение воздушного пространства Украины над Крымским полуостровом, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«По состоянию на 7 июля 2014 года мы вместе с Госавиаслужбой уже зафиксировали около 3300 таких фактов, по которым, согласно украинскому законодательству, составляются постановления об административных штрафах. Эти штрафы начисляются ежедневно. Сейчас эта сумма превысила 200 млн гривень, которые российские авиакомпании должны компенсировать Украине», - рассказал Петренко в интервью газете «Урядовый курьер».

По его словам, Украина указала факты нарушений в жалобе, которую намерена подать в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

«Если Россия не устранит эти нарушения и не компенсирует Украине указанные убытки, тогда мы поставим вопрос об исключении ее из ИКАО. Как следствие, эти компании не смогут летать на территории стран - участниц конвенции, а это фактически весь мир», - приводит слова министра «Урядовый курьер».

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе ИКАО официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

Российская Федерация с 3 апреля предприняла попытки в одностороннем порядке взять на себя функции по обеспечению аэронавигационного обслуживания в части Симферопольского района.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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Справка УНИАН. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Рекомендаций ИКАО придерживаются крупнейшие авиаперевозчики и аэропорты мира.