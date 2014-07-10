Активисты требуют временно отстранить руководство «Борисполя»

Об этом заявил глава Ассоциации Владимир Лесик.

«Учитывая факты, что оба нынешних руководителя ранее возглавляли «Борисполь» в течение проверяемого периода, мы требуем отстранить их на время проведения этого аудита, чтобы избежать какого-либо их вмешательства и влияния на результаты», - отметил активист.

В частности, активисты напомнили, что Борис Шахсуваров возглавлял аэропорт «Борисполь» в 2008-2011 годах, а до этого в 1994-1999 годах он работал в аэропорту на должности первого заместителя гендиректора. В августе 2010 года правоохранительные органы даже задержали Шахсуварова и провели обыск в его рабочем кабинете. Его обвинили в хищениях в особо крупных размерах. Согласно публикаций в СМИ, значительная часть государственных средств, выделенных на строительство терминала F, была выведена Б. Шахсуваровымна счета частных фирм.

Сергей Гомболевский в период до 2011 года занимал должность начальника терминального комплекса аэропорта и ушел с предприятия в одно время с Б. Шахсуваровым.

При этом В.Лесик подчеркивает, что заявления Министерства инфраструктуры по итогам проверки «Борисполя» противоречивы. «С одной стороны, замминистра заявляет о том, что выявлено множество нарушений, а с другой стороны, говорит, что в отношении людей, которые тогда возглавляли аэропорт, злоупотреблений не выявлено», - отметил активист.

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Напомним, 8 июля активисты «Ассоциации защиты прав граждан Украины» и организации «Украинская националистическая самооборона» провели акцию протеста под зданием Мининфраструктуры. Пикетирующие требовали от министра Максима Бурбака уволить с должности генерального директора аэропорта "Борисполь" Сергея Гомболевского.

В тот же день заместитель министра инфраструктуры Украины Петр Пинкассделал заявление, что Управление внутреннего аудита Министерства инфраструктуры в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» за 2011-2014 годы выявило множество нарушений. На данный момент управление внутреннего аудита завершает проверку финансово-хозяйственной деятельности аэропорта. После чего материалы по установленным фактам будут переданы в правоохранительные органы.

При этом замминистра отметил, что злоупотреблений нынешним руководством предприятия пока не было зафиксировано. «Против Сергея Гомболевского сегодня нет ни одного установленного факта совершенных лично им нарушений. Если такое будет обнаружено, тогда будут применяться кадровые решения», - заявил П. Пинкас.

Глава «Ассоциации защиты прав граждан Украины» Владимир Лесик напоминает, что «ключевые должности в «Борисполе» на протяжении долгого времени занимают одни и те же личности, которые замешаны в коррупционных схемах».

Активисты уже направили официальные письма с изложенными фактами злоупотреблений в «Борисполе» в Генеральную прокуратуру Украины, премьер-министру Украины Арсению Яценюку и президенту Украины Петру Порошенко, но ответов пока не получили. Кроме того, Лесик обвинил заместителя главы аэропорта Бориса Шахсуварова в двойном гражданстве - Украины и России.