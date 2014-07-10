"Укрзализныця" добавила поезда из Киева в Ужгород и Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на период с 11 июля по 1 августа 2014 года назначила дополнительный поезд № 269К/269Л сообщением Киев - Ивано-Франковск, на 11 и 13 июля - дополнительный поезд № 239К/239Л по маршруту Киев – Ужгород, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд № 269К/269Л Киев - Ивано-Франковск будет курсировать с 11 июля через день по нечетным числам. Время отправления поезда из Киева – 22:23, время прибытия на станцию Ивано-Франковск – 11:37. В обратном направлении поезд будет курсировать начиная с 12 июля через день по четным числам. Время отправления поезда из Ивано-Франковска - 23:20, время прибытия в Киев - 13:45.

Дополнительный поезд № 239К/239Л сообщением Киев - Ужгород отправится из Киева 11 июля в 21:37 и прибудет в Ужгород в 11:57. В обратном направлении поезд отправится 13 июля в 20:20 и прибудет в столицу в 11:57.

«Железнодорожники постоянно анализируют спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначают дополнительные поезда и увеличивают количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.