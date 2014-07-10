В МАУ назвали оскорбительными жалобы замминистра инфраструктуры на сервис компании

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" заявляет, что оскорблена публичными некорректными высказываниями заместителя министра инфраструктуры Украины Андрея Бондаренко относительно сервиса МАУ, а также долгов перед Международным аэропортом "Борисполь".

«Подобными неправдивыми публичными высказываниями чиновник высокого ранга фактически оскорбил весь коллектив авиакомпании МАУ», - заявили в пресс-службе компании.

«На своей странице в социальной сети Facebook Бондаренко дает негативную оценку новой концепции питания МАУ "Покупай на борту", внедренной в эконом-классе на международных среднемагистральных рейсах длительностью от полутора до трех часов. Программа платного питания была внедрена еще 1 марта 2014 года, о чем авиакомпания заранее проинформировала СМИ и широкую общественность. Сегодня порядка 45% пассажиров в Европе приобретают билеты на рейсы авиакомпаний, предлагающих выбор дополнительных услуг, в том числе и бортового питания, за отдельную плату. Концепция "Покупай на борту" позволяет МАУ предложить пассажирам более гибкую систему тарифов и возможность самостоятельно выбирать и оплачивать тот уровень сервиса на борту, который является для них наиболее приемлемым», - отметили в компании.

МАУ отмечает, что коллективу авиакомпании оскорбительно слышать от члена правительства обвинения в "отсутствии совести", адресованные компании, - «единственному украинскому перевозчику, сумевшему в условиях сложной ситуации сохранить сеть внутренних и международных рейсов и в полном объеме выполнить свои обязательства перед пассажирами и партнерами».

Авиаперевозчик напомнил, что безвозмездно перевез более 60-ти пострадавших и раненых для лечения и реабилитации за границей и предоставил 50%-ю скидку на перелеты для членов их семей и родственников. Также рейсами МАУ из разных стран было доставлено более 18 тонн гуманитарных грузов.

Что же касается заявлений о якобы имеющемся долге авиакомпании перед аэропортом "Борисполь", то в компании напомнили, что взаимные финансовые претензии между авиакомпанией МАУ и аэропортом "Борисполь" находятся в стадии незавершенного судебного рассмотрения, и решение судом еще не вынесено. «Авиакомпания МАУ отрицает наличие задолженности перед аэропортом и, в свою очередь, настаивает на том, что аэропорт имеет задолженность перед МАУ», - говорится в заявлении.

В МАУ отметили, что заявление Бондаренко дискредитирует деловую репутацию авиакомпании и является оскорбительной для всего ее коллектива.

«Авиакомпания МАУ будет использовать все предусмотренные законом меры и способы для защиты чести, достоинства и деловой репутации компании. МАУ также надеется, что руководство страны даст надлежащую оценку действиям чиновника», - заявили в компании.