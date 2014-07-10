Китай дал Украине отсрочку по кредиту для «Воздушного экспресса»

Экспортно-импортный банк Китая предоставит Украине двухлетнюю отсрочку платежей по первому траншу в размере 52 млн долл. кредита, предоставленного на строительство «Воздушного экспресса» - скоростной железной дороги из Киева в аэропорт «Борисполь».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект), об этом по итогам двусторонних переговоров с китайской делегацией в Киеве заявил заместитель председателя Госинвестпроекта Кирилл Бондарь.

«Мы оцениваем этот визит китайской стороны крайне положительно, ведь есть общее понимание дальнейшей реализации проекта. Для «Воздушного экспресса» это отправная точка в условиях новых политических реалий. Китайская сторона приняла решение о продлении кредитных каникул на 2 года с первого транша на 52 миллиона долларов», - цитирует пресс-служба Бондаря.

По словам руководителя национального проекта «Воздушный экспресс» Андрея Галущака, приведенным в релизе, решение об отсрочке начала выплаты первого транша кредита уже принято, и сейчас идет процесс юридического оформления документов.

По данным пресс-службы, представители китайской стороны остались удовлетворенными ходом реализации национального проекта и работой с Госинвестпроектом.

В то же время, представители КНР выразили обеспокоенность возможностью потери национального статуса проекта или передачи его другим органам исполнительной власти. По их словам, подобные действия приведут к задержке реализации проекта и необходимости проводить дополнительные консультации на уровне руководства Китая по замене исполнителя проекта.

В пресс-службе отметили, что стороны подтвердили отсутствие каких-либо политических рисков для реализации проекта. Кроме того, по словам украинской стороны, проект имеет поддержку на уровне высшего политического руководства обоих государств.

В рамках переговоров также был рассмотрен механизм финансирования подрядных работ в Украине за счет китайских средств. Консультации по этому поводу будут продолжены с учетом необходимости устранения разногласий в законодательстве стран.

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Как сообщал УНИАН, ранее в апреле власти Китая выразили надежду на ускорение реализации проекта "Воздушный экспресс". Представители КНР заявили, что китайский подрядчик готов реализовать все работы в определённые сроки, согласно контракту.

Справка УНИАН. Национальный проект "Воздушный экспресс" реализует Госинвестпроект Украины. Нацпроект предусматривает строительство скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между станциями "Киев-Пассажирский" и Международным аэропортом "Борисполь".

Национальный проект "Воздушный экспресс" - это первый крупный инфраструктурный объект, реализуемый на окупаемой основе не за бюджетные средства. Нацпроект финансирует Эксимбанк Китая. Общая стоимость проекта составляет 372,3 млн долл.