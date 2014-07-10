Из-за боев под Северском вышло из строя оборудование тяговой подстанции

На Донецкой железной дороге (ДЖД) в результате боевых действий на востоке Украины, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, выведено из строя оборудование тяговой подстанции станции Северск, обеспечивающей электрической энергией электровозы, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Ночью 10 июля 2014 года в результате боевых действий разрушено оборудование на открытой площадке распределительного устройства 110 кВ тяговой подстанции станции Северск», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, повреждены вакуумные выключатели, силовые трансформаторы и другое оборудование. В здании подстанции выбиты стекла, повреждены кровля и стены. «Жертв среди персонала нет», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

Начиная со второй половины мая текущего года, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Читайте также В районе Северска продолжается активная фаза АТО, боевики покидают город

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).