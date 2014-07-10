Автобусное сообщение между Донецком и Славянском возобновят с 13 июля

Автобусное сообщение между Донецком и Славянском будет возобновлено с 13 июля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на департамент базовых отраслей промышленности облгосадминистрации.

«Перевозчики, с которыми заключены официальные договоры, начнут работу с 13 июля после перегруппировки и соответствующей экипировки транспортных средств», - сказано в сообщении.

При этом не сообщается, как именно экипируют автобусы.

В пресс-службе отметили, что на сегодня, согласно информации управления Укртрансинспекции в Донецкой области, перевозки пассажиров между Донецком и Славянском осуществляют только нелегальными перевозчиками.

Официально на маршруте Донецк-Славянск работает один перевозчик, но перевозки осуществляются только из Донецка до Краматорска, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины.

Один из крупнейших украинских операторов «МТС Украина» 10 июля сообщил о возобновлении работы мобильной сети в Славянске.

Управление Государственной казначейской службы Украины в Славянске возобновило работу 9 июля. В этот же день государственный «Ощадбанк» восстановил работу своих подразделений в Славянске и Краматорске.

8 июля энергетики компании «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) восстановили работу поврежденных ЛЭП и подстанций, питающих Славянск, а «Укрзализныця» возобновила движение электропоездов в направлении из Харькова в Славянск.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.