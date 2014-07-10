«Укрзализныця»: цены на зерно растут значительно быстрее, чем тарифы на перевозку

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявила, что предложенное ею повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 12,5% в этом году, как и прежде, значительно отстает от роста цен на зерновую продукцию, поскольку цены на зерно растут значительно быстрее, чем происходит изменение тарифа на грузоперевозки, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на начальника главного коммерческого управления ведомства Юрия Меркулова.

«Предложенное повышение тарифов на грузовые перевозки на 12,5% учтено в макроэкономических показателях развития экономики Украины и соответствует ценовой политике на 2014 год. Однако из-за того, что индексация тарифов производится несвоевременно, среднегодовой рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составит не 7,3%, как это заложено в расчетах макропоказателей, а 5,2%, что повлияет на рост индекса цен производства лишь на 0,04 процентного пункта», - цитирует пресс-служба Меркулова.

По его словам, индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом необходима для улучшения финансового состояния отрасли и выполнения инвестиционных программ и функционирования железнодорожного транспорта в равных экономических условиях с другими субъектами хозяйствования.

Также сообщается, что начальник главного коммерческого управления «Укрзализныци» отметил необходимость устранения существующей диспропорции в действующих грузовых тарифах на перевозку зерна железнодорожным транспортом, что будет отвечать требованиям Всемирной организации торговли и генерального соглашения о торговле услугами 1994 года.

Согласно сообщению, индекс роста тарифов в 2014 году по сравнению с 2008 годом с учетом выравнивания тарифов на перевозки зерновых грузов составит 46,9%, а цена на пшеницу II класса за указанный период выросла на 104,9%. Транспортная составляющая в 2008 году для указанного груза составляла 6%, а после предложенного выравнивания тарифов будет составлять лишь 4,4%.

Меркулов отметил, что цена 1 кг пшеницы и ячменя от предложенного изменения уровня тарифов увеличится лишь на 4,6 и 2,9 копеек соответственно. В 2013 году во внутреннем сообщении железнодорожным транспортом было перевезено 0,763 млн тонн зерновых грузов, в частности 0,403 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя.

«Более 96,5% зерновых грузов перевозится на экспорт, и стоимость экспортного зерна грузовладельцы формируют по мировым ценам, а контракты заключаются в иностранной валюте. Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом являются государственно регулируемыми и установленными в национальной валюте. Поэтому даже с учетом индексации тарифов их влияние на цену продукции по сравнению с 2008 годом останется неизменным», - подчеркнул специалист ведомства.

В частности, тариф на перевозку 1 тонны зерна на экспорт уменьшился с 15,3 до 11,8 долл., или на 22,9%, а транспортная составляющая останется неизменной и составит 5,1%.

«В то время, как тарифы на перевозку железнодорожным транспортом жестко регулируются государством, а цены на зерновую продукцию формируются свободно с учетом мировых цен, предложение Украинской аграрной конфедерации относительно неповышения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом является неприемлемым», - констатировал Меркулов.

Как сообщал УНИАН, Украинская аграрная конфедерация обратилась к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с призывом не допустить повышения стоимости перевозок по железной дороге, ссылаясь на то, что это повлечет за собой увеличение логистической составляющей цены, снизит уровень конкурентоспособности отечественного зерна и приведет к существенному падению закупочных цен на него, а также негативно отразится на доходах сельхозтоваропроизводителей.

Аграрии считают необходимым доработать проект приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений к коэффициентам, применяемым к тарифам сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" в части приведения коэффициентов, применяемых при определении провозных платежей в отношении зерновых грузов, до экономически обоснованного уровня.

«Укрзализныця» инициирует в этом году повышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5%. Проект приказа, подготовленный ведомством также предусматривает устранение диспропорции в действующих тарифах на перевозку зерна, что будет способствовать росту тарифов на зерновые перевозки во внутреннем сообщении. В частности, предлагается установить единый коэффициент к тарифам при перевозке зерновых грузов ж/д транспортом независимо от вида сообщения.