Боевики взорвали железнодорожный путь возле станции Еленовка на Донетчине

Боевики в очередной раз повредили участок железнодорожного полотна возле станции Еленовка (Донецкая область), вероятнее всего, в результате взрыва, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД в Донецкой области.

Согласно сообщению, в Волновахский горотдел милиции поступило сообщение о том, что при обходе железнодорожного пути были обнаружены два повреждения электроопор и путей на перегоне между Докучаевским флюсодоломитным комбинатом и станцией Еленовка, которые повреждены, вероятно, взрывом.

По данным пресс-службы, предварительная правовая квалификация - статья 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июля на Донецкой железной дороге в результате боевых действий на востоке Украины, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, выведено из строя оборудование тяговой подстанции станции Северск, обеспечивающей электрической энергией электровозы.

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Начиная со второй половины мая текущего года на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

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Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).