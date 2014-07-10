"Укртранслизинг" подозревают в присвоении госсредств и имущества железных дорог

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") подозревает крупнейшую украинскую лизинговую компанию "Укртранслизинг" в присвоении государственных средств и активов железных дорог, и в этой связи обращается в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить факты возможной незаконной деятельности этой компании, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» в целях защиты законных прав и интересов от противоправных действий со стороны лизинговой компании «Укртранслизинг», направленных на присвоение государственных средств и активов, а также посягательств на государственное имущество и подвижной состав железных дорог, обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести проверку по установлению фактов незаконной и неправомерной деятельности «Укртранслизинг» и, в случае их подтверждения, открыть уголовное производство», - сказано в сообщении.

В своем обращении в ГПУ «Укрзализныця» просит дать правовую оценку увеличению государственной доли уставного капитала лизинговой компании, в которую были внесены денежные средства и имущество железных дорог Украины, на сумму около 630 млн грн.

Как подчеркивают в пресс-службе, вышеуказанные действия компании имели системный характер и приводили к выводу из-под управления и контроля "Укрзализныци" государственного имущества, средств и подвижного состава. В частности, из имущественных активов через Фонд госимущества в уставный капитал "Укртранслизинга" были внесены грузовые вагоны и одно из зданий в Киеве. Так, в уставном капитале лизинговой компании государственная доля составляла 41,7% акций, тогда как основной их пакет принадлежал крупнейшей в Украине частной транспортно-экспедиторской компании «Лемтранс» (Донецк), входящей в состав группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

«В письме в ГПУ «Укрзализныця» констатирует, что сумма формирования государственной доли с момента создания лизинговой компании стремительно росла: сначала составляла 20 млн грн, затем 551,5 млн, и достигла рекордных 630 млн грн», - отметили в пресс-службе.

При этом увеличение государственной доли уставного капитала "Укртранслизинга" достигалось путем внесения дополнений к постановлению Кабмина №840 от 8 июня 1998 года, по решению которого и была создана упомянутая компания.

21 июля 2005 года правительство своим постановлением № 611 отменило предыдущие решения и требовало безотлагательно вернуть железным дорогам Украины средства, имущество и подвижной состав, которые были переданы лизинговой компании.

«Эти меры не были осуществлены, поскольку решение Хозяйственного суда Киева было принято не в пользу "Укрзализныци" и в нарушение требований действующего законодательства, не было обжаловано в судах апелляционной и кассационной инстанций бывшими представителями Кабмина и "Укрзализныци", - резюмирует пресс-служба.

"Укрзализныця" подчеркивает, что руководствуется исключительно государственными интересами, и выражает надежду, что «путем быстрого прокурорского реагирования будут приняты меры к надлежащему возврату в государственную собственность денежных средств, имущества и подвижного состава железных дорог, которые были внесены в уставный капитал "Укртранслизинга", сознательные и целенаправленные действия которого, по мнению железнодорожников, выходили за пределы правового поля».

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в начале июня 2014 года принял решение о приватизации 47,67%, "Укртранслизинга", в конце месяца отобрал оценщика госпакета акций – им стало ООО "Роял Бизнес Систем-ЛТД" (Киев).

Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» - крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники.

Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» - 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины - 47,669% акций, корпорация «Межрегиональный промышленный союз» - 2,3267% акций, а также физические лица.