Керченский мост построят силами безработных крымчан и он будет платным - СМИ

В России решили, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы на строительство Керченского моста в оккупированном Крыму при условии, что этот проект будет иметь какой-то финансовый поток. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Крыминформ.

Читайте такжеВместо Керченского моста россияне предлагают построить канатную дорогу«Могут ли быть использованы средства ФНБ? Могут, при условии, что этот проект будет иметь какой-то финансовый поток, то есть, если мост будет платным. Проезд по мосту для грузового транспорта, большегрузного транспорта вполне может быть платным, может быть платным и для обычных автомобилей. Если цена будет приемлема для поездок, то почему бы и нет?», - сказал он.

Читайте такжеСМИ: На Керченской переправе скопилось 1700 машин, водителям продают места в очереди на паромПо словам Силуанова, порядка 40% от стоимости объекта может быть профинансировано из средств ФНБ.

«Сейчас говорится о стоимости объекта около 200-250 млрд рублей, очень затратно. Стоимость проекта пока еще не подтверждена экспертами, это на уровне первых прикидок, поэтому до 40% от этой суммы могли бы быть задействованы из средств ФНБ», - сказал он.

Читайте такжеНуланд: США готовы в ближайшее время ввести новые санкции против РоссииКроме того, нелегитимная власть оккупированного Россией Крыма решила, что Керченский мост будут строить безработные крымчане. Так, Республиканскому центру профобразования поручено определить рабочие специальности, которые будут востребованы при строительстве Керченского и обучить по ним безработных крымчан, передает сайт "Крым. Реалии".

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