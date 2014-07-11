На Донетчине террористы взорвали два автомобильных моста над железнодорожными путями

Как сообщает ТСН, боевики взорвали автодорожный мост на трассе "Лисичанск - Северск". После взрыва обломки пролета поврежденного сооружения упали на железнодорожные пути. Движение поездов пришлось приостановить.

Второй мост взорвался от действий террористов возле станции на автотрассе "Горловка - Дзержинск". Обломки конструкции также упали на пути, пострадавших нет. Жители Горловки сообщают, что четко слышали взрыв в это время со стороны моста.

Как сообщал ранее УНИАН, 9 июля террористы подорвали конструкцию путепровода над железнодорожными путями на автомобильной дороге Киев - Харьков - Должанский около села Роты.