"Укрзализныця" продлила курсирование дополнительного поезда Луганск – Киев для эвакуации населения

12:28, 11 июля 2014
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки населения из зоны боевых действий на востоке Украины, продлила период курсирования дополнительного поезда №564/563 Луганск-Ясиноватая-Киев до 15 июля 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Поезд №564

Согласно сообщению, из Луганска данный поезд отправляется ежедневно в 17:30, и делает длительную остановку на станции Ясиноватая - с 20:34 до 21:00 и прибывает в столицу в 14:52.

В обратном направлении, по данным пресс-службы Донецкой железной дороги, поезд отправляется в 19:20, прибывает в Ясиноватую в 12:06, в Луганск – в 15:40.

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Как сообщал УНИАН, в киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).

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«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

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