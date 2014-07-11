В Краматорск снова ходят электрички

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 11 июля 2014 года возобновила движение пригородных поездов в направлении освобожденного от террористов Краматорска в Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, Донецкая магистраль продлевает до Краматорска маршрут следования пригородного поезда № 6618 Донецк - Дружковка.

Кроме того, ДЖД назначает пригородные поезда №6620 Ясиноватая - Краматорск, №6621 Краматорск - Ясиноватая, №6631 Краматорск – Ясиноватая, которые будут курсировать по заданному маршруту со всеми остановками на остановочных пунктах.

В то же время, пригородные поезда №6202/6215, №6096/6077, №6216/6213 сообщением Красный Лиман – Святогорск - Красный Лиман будут курсировать с Красного Лимана до Изюма и обратно.

Вместе с тем, отменяются пригородные поезда №6211 Святогорск - Красный Лиман и №6204 Красный Лиман - Святогорск.

"В сложившейся ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила движение электропоездов в направлении из Харькова в Славянск, которое было прервано из-за боевых действий на востоке Украины.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

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5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины, боевики перебазировались в Донецк и Луганск. Ряд населенных пунктов остаются под контролем террористов.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).