Сбор за первую регистрацию транспорта могут отменить

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках подготовки реформы налогового законодательства предложило правительству отменить сбор за первую регистрацию транспортного средства.

Об этом говорится в проекте концепции налоговой реформы, обнародованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно п. 234.1.1 Налогового кодекса Украины, на сегодняшний день ставка сбора за первичную регистрацию легковых автомобилей составляет от 3,82 грн за 1 куб. см для автомобилей с объемом двигателя до 1000 куб. см до 76,35 грн за куб. см для авто с объемом двигателя свыше 6500 куб. см.

Ставка первой регистрации распространенных в Украине автомобилей с рабочим объемом двигателя 1001-1500 куб. см составляет 6,37 грн за куб. см, 1501-1800 куб. см - 8,9 грн, 1801-2500 куб. см - 12,73 грн. Для транспортных средств, которые использовались до 8 лет, применяется коэффициент 2, а для тех, которые использовались свыше 8 лет, - коэффициент 40.

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Следовательно, импортерам подержанных транспортных средств невыгодно ввозить автомобили старше 8 лет, так как их цена значительно увеличивается.

В сообщении сказано, что в рамках реформы необходимо отменить многочисленные специальные налоги и сборы, которые суммарно генерируют 2% доходов государственного бюджета, но требуют отдельного администрирования.

Как сообщал УНИАН, ранее в апреле исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль».

Минэкономразвития предлагает сократить количество базовых налогов с 22 до 8, в частности, оставить налог на прибыль, на добавленную стоимость, акцизный налог, ресурсный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, фиксированный сельскохозяйственный налог и единый налог, который платят предприниматели по упрощенной системе налогообложения.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, искоренить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных условиях.

Концепцию налоговой реформы также разрабатывает Министерство финансов Украины. Для этого в Минфине в апреле текущего года были созданы 9 рабочих групп, которые в дальнейшем должны внести свои предложения относительно новой редакции Налогового кодекса.