На Луганщине из-за боевых действий сокращают маршруты части электричек

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с нестабильной обстановкой на востоке Украины, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, сократила схемы маршрутов курсирования ряда пригородных поездов в Луганской области, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ДЖД сократила маршруты курсирования следующих поездов: № 6481/6482 Сентяновка – Старобельск будет курсировать до Луганска, № 6401/6402 Родаково – Кондрашевская-Новая будет следовать до Луганска, № 6483/6484 Старобельск – Сентяновка будет курсировать из Луганска.

Кроме того, поезду № 6485/6486 Родаково – Старобельск устанавливается сообщение Родаково – Луганск, поезду № 6487/6488 Старобельск – Родаково устанавливается сообщение Луганск – Родаково, № 6403/6404 Кондрашевская-Новая – Родаково будет курсировать из Луганска, № 6429 Дебальцево – Ольховая будет курсировать до Луганска, № 6430 Ольховая – Коммунарск будет следовать из Луганска, № 6443 Коммунарск – Ольховая будет курсировать до Луганска.

Кроме того, ДЖД отменила поезда № 6436 Ольховая – Луганск, № 6439/6440 Луганск – Кондрашевская-Новая, № 6441/6442 Кондрашевская-Новая – Родаково, № 6408 Ольховая – Луганск.

«В сложившейся ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, вечером 10 июля террористы взорвали автомобильные мосты недалеко от Никитовки и Попасной в Донецкой области, в результате чего обломки пролета поврежденных сооружений упали на железнодорожные пути, пострадавших нет.

Донецкая железная дорога с 11 июля 2014 года возобновила движение пригородных поездов в направлении освобожденного от террористов Краматорска в Донецкой области, еще ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила движение электропоездов в направлении из Харькова в Славянск.

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Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).