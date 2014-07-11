«Укрзализныца» восстановила 38 поврежденных террористами объектов инфраструктуры

По состоянию на 10 июля железнодорожники восстановили 38 дорожно-транспортных объектов из 127 поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и террористическими и бандитскими группировками сепаратистов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

"По состоянию на 10 июля железнодорожники восстановили 38 объектов инфраструктуры. Другие 89 объектов - участки пути, мосты, путепроводы, приборы электроснабжения и связи - остаются разрушенными, а движение поездов на некоторых участках пока закрыто. Доступ на указанные объекты ограничен из-за боевых действий, поэтому восстановительные работы на них не проводятся или осуществляются частично", - сказано в сообщении.

В частности, всего в результате несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта в пределах Южной, Донецкой и Приднепровской железных дорог повреждено 127 объектов инфраструктуры.

Кроме того, железнодорожники также продолжают восстанавливать устройства электроснабжения на участках Славянск - Шпичкине, Славянск - Машчермет, Машчермет - Красный Лиман, Красный Лиман - Северск. На станции Славянск восстановлены по временной схеме питания контактной сети второй и четвертый пути для возможности пропуска по ним электроподвижного состава.

В пресс-службе напомнили, что начаты подготовительные работы по восстановлению узловой больницы и станции в городе Красный Лиман в Донецкой области, которые были повреждены во время боевых действий.

Вместе с тем, по данным пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, по поручению его главы Максима Бурбака, в Славянске и пригороде подразделения саперов Государственной специальной службы транспорта министерства проводят работы по разминированию объектов транспортной отрасли, что стало возможным благодаря освобождению города от террористов.

«По состоянию на 17:00 10 июля саперы проверили 3 километра железнодорожных путей и 3 моста - найдено и обезврежено мину МОН-100. Работа по разминированию продолжается», - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога с 11 июля 2014 года возобновила движение пригородных поездов в направлении освобожденного от террористов Краматорска в Донецкой области, еще ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила движение электропоездов в направлении из Харькова в Славянск.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Для восстановления 43 поврежденных объектов электроснабжения Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог, необходимо 180 млн гривен, а для восстановления 7 взорванных террористами железнодорожных мостов на востоке Украины требуется около 50 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).