На Донетчине террористы оборвали кабель, несколько городов остались без связи
18:05, 11 июля 2014Транспорт/Связь
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Сегодня приблизительно в 10.00 на участке Константиновка-Дзержинск Донецкой области террористы оборвали оптико-волоконный кабель, оставив без связи ряд населенных пунктов.
Ряд городов на Донбассе остались без связи / УНИАН
Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.
По его словам, в результате таких действий без связи остались жители Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Лимана и Святогорска.
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В то же время, Лысенко отметил, что террористами было повреждено электропитание в Дзержинске, в результате чего отсутствует мобильная связь.
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