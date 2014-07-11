На Донетчине террористы оборвали кабель, несколько городов остались без связи

Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

По его словам, в результате таких действий без связи остались жители Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Лимана и Святогорска.

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В то же время, Лысенко отметил, что террористами было повреждено электропитание в Дзержинске, в результате чего отсутствует мобильная связь.