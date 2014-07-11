Кабмин утвердил финансовый план «Борисполя»

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план на 2014 год крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 9 июля 2014 года № 638-р.

«Утвердить финансовый план государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» на 2014 год, который прилагается к оригиналу», - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» планирует привлечь в 2014 году 1,702 млрд грн за счёт привлечения кредитов и возможного выпуска корпоративных облигаций.

Аэропорт «Борисполь» в 2013 году сократил чистую прибыль в 3,25 раза - до 123,742 млн грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

«Борисполь» по итогам 2013 года сократил пассажиропоток на 6,5% по сравнению с 2012 годом - до 7,93 млн человек.