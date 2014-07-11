В Славянске саперы обезвредили 4 взрывоопасных устройства недалеко от ж/д путей

Саперы Государственной специальной службы транспорта Украины в ходе проведения работ по разминированию ряда транспортно-дорожных объектов на освобожденных от боевиков территориях на востоке Украины, обнаружили и обезвредили четыре взрывоопасных устройства вблизи железнодорожных путей города Славянск в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«По состоянию на 16:00 11 июля саперами Государственной специальной службы транспорта Мининфраструктуры найдено 4 взрывоопасных предмета - 1 мина и 3 подствольные гранаты 25 калибра. Работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся в городе Славянск Донецкой области по периметру железнодорожных путей»,- сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе саперы обезвредили почти тонну взрывчатки

В пресс-службе напомнили, что работа саперов Госспецтрансслужбы по разминированию объектов транспортной отрасли в Славянске и пригороде ведется по поручению министра инфраструктуры Максима Бурбака.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17:00 10 июля саперы проверили 3 километра железнодорожных путей и 3 моста, обнаружив и уничтожив мину МОН-100.

По состоянию на 10 июля железнодорожники восстановили 38 дорожно-транспортных объектов из 127 поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и террористическими и бандитскими группировками сепаратистов.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Национальная гвардия завершила оперативно-профилактическую отработку территории населенных пунктов между Изюмом и Славянском (Донецкая область) на предмет заложенных мин, взрывоопасных веществ и взрывчатки.

Террористы ведут на Донбассе минную войну, используя в том числе и запрещенные противопехотные мины.