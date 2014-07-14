Третий аукцион по продаже министерских машин пройдет 4 августа

Кабинет министров Украины намерен 4 августа провести третий этап аукциона по продаже автомобилей, ранее использовавшихся для нужд правительства, сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина.

На продажу выставлено 38 автомобилей, в частности, 12 Mercedes-Benz и 17 Volkswagen Passat. Самыми дорогими лотами являются три лимузина ГАЗ-14 «Чайка», начальная стоимость которых превышает 500 тыс. грн.

Согласно договору между участниками и биржей, в случае победы на торгах участник будет обязан выплатить бирже 5% от конечной цены имущества.

Согласно условиям аукциона, регистрационный взнос для участников торгов составит 17 грн, а гарантийный взнос по каждому лоту - 10% от начальной стоимости автомобиля без НДС. Шаг аукциона составляет 10% от начальной стоимости лота.

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Аукцион состоится 4 августа в 11.00 в помещении Киевской торгово-промышленной палаты.

Как сообщал УНИАН, Кабмин продал на первом аукционе-продаже автомобилей 8 из 73 правительственных машин за 1,65 млн грн.

На втором аукционе-продаже правительственных машин было продано 27 из 65 автомобилей на общую сумму 2,28 млн грн. В аукционе приняли участие 64 зарегистрированных участника.