С 10 августа между Киевом и Запорожьем будет курсировать еще один Hyundai

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, назначило курсирование еще одного скоростного поезда категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem №736/735 по маршруту Киев – Запорожье - Киев, который будет курсировать с 10 августа 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

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«Украинская железнодорожная скоростная компания совершенствует маршрутную сеть с целью максимального удовлетворения потребностей пассажиров. Поэтому с 10 августа назначено курсирование второй пары поездов «Интерсити+» Киев - Запорожье - Киев. Таким образом будет обеспечено зеркальное курсирования поездов «Интерсити+»,- сказано в сообщении.

Согласно сообщению, поезд №736/735 будет отправляться ежедневно из столицы в 15:00 и прибывать в Запорожье в 21:58. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:12 и прибывать в Киев в 06:09.

Поезд будет курсировать по заданному маршруту с остановками на станциях Им. Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки-Пассажирские, Днепродзержинск-Пассажирский и Днепропетровск.

«Расписание поезда специально адаптировано к потребностям жителей Запорожья, которые направляются по делам в столицу, пользуясь этим поездом. Пассажиры будут пребывать в Киев утром и в тот же день смогут вернуться домой», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2014 года УЖСК выпустила в рейс по маршруту Киев - Запорожье - Киев модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, поезда которой были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/ч начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.