Крупнейший регион России лишится дорог и мостов из-за Крыма

Для финансирования Крыма и Севастополя, Минфин предлагает сократить расходы на автодорогу М56 «Лена» от Якутска до Невера, рассказали два федеральных чиновника, пишут "Ведомости".

По словам одного из них, на нужды Крыма предлагается потратить почти 44 млрд руб. (1 RUB - 0.3452 UAH), которые в 2016-2020 гг. должны пойти на строительство и реконструкцию автодороги. Окончательного решения еще нет, сообщил представитель Минфина, а представитель вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев отказалась.

М56 «Лена» - трасса федерального значения, которая соединяет расположенную в Амурской области станцию восточного участка Транссиба Большой Невер с Якутском. Протяженность дороги — свыше 1200 км. На большей части трассы нет асфальта, но Росавтодор планирует в этом году отремонтировать около 100 км дороги. «Вместо зимней автомобильной дороги, где летом были непроезжие направления, появятся километры капитальной дороги с твердым покрытием», - говорил в начале года начальник управления Росавтодора Тимур Лубаков.

Всего на строительство и реконструкцию М56 в федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы» заложено около 115 млрд руб. на 2014-2020 гг. Выполнение планов по реконструкции дороги возможно только при сохранении существующих объемов финансирования, подчеркивает представитель Росавтодора. По его словам, поручений о перераспределении средств Росавтодор не получал.

Читайте такжеВластям Крыма разрешили изымать частную собственность, начинают с Ахметова

Средства, которые заложены в ФЦП на дорогу М56, включают и деньги на строительство моста через Лену, рассказывает федеральный чиновник. Проекты связаны: дорога М56 приходит к левому берегу Лены, а связать его с правым, где и расположен Якутск, должен новый мост. Но в конце апреля помощник президента Андрей Белоусов предложил перенести на более поздний срок строительство моста через Лену и отказаться от строительства порта в Тамани, чтобы перенаправить сэкономленное на этих проектах на нужды Крыма. Окончательного решения по мосту через Лену до сих пор нет, говорят два чиновника: распоряжение правительства о проведении конкурса по-прежнему действует.

Читайте такжеКоломойский собирается объединить украинцев, которые потеряли свои инвестиции в Крыму

Шансы на финансирование все равно есть, оптимистичен один из них: строительство моста через Керченский пролив должно быть завершено в 2018 г., а через Лену — только в 2020 г. Сейчас обсуждаются различные финансовые модели, однако перенос госфинансирования на более поздний срок сделает проект дороже, признает собеседник.