Украина возвращается к европейской системе взимания маршрутных авиасборов

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) окажет Украине, которая является членом организации с 2004 года, помощь по восстановлению процесса технической интеграции в Единую систему маршрутных сборов, включая консультации с пользователями воздушного пространства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом говорится в письме генерального директора Евроконтроля Франко Бреннера министру инфраструктуры Максиму Бурбаку.

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В письме Бреннер отметил, что единая система маршрутных сборов базируется на прозрачности при принятии решений, а также обязательных внутренних и внешних проверках, что даст возможность улучшить эффективность взыскания аэронавигационных сборов в Украине.

В Евроконтроле положительно восприняли возвращение Украины к многостороннему соглашению, а также отметили важную роль и.о. генерального директора государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») Дмитрия Бабейчука в возобновлении процесса обретения членства Украины в системе маршрутных сборов Евроконтроля.

Это подтверждает готовность Украины быть полноправным членом европейского авиационного сообщества, говорится в письме.

Ранее, с 1 января 2014 года, «Украэрорух» начал взимание аэронавигационных сборов через офшорную компанию. По решению министра инфраструктуры Бурбака, взаимодействие с офшорной компанией прекращено и возобновляется сотрудничество с Евроконтролем по оплате за обслуживание в воздушном пространстве Украины, говорится в сообщении.

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При этом, ранее первый заместитель гендиректора «Украэроруха» Сергей Васильченко заявлял, что предприятие получало плату за аэронавигационное обслуживание через офшорную компанию из-за того, что на счет «Украэроруха» в Бельгии был наложен арест после международного суда по факту не предоставления частотного ресурса местному бизнесмену. По словам главы Федерации профсоюзов авиаработников радиолокации, радионавигации и связи Украины Алексея Смольского, после суда бельгийские власти заблокировали счет «Украэроруха» с около 8 млн евро, вследствие чего предприятие имело трудности с выплатой заработной платы. Евроконтроль не смог предоставить иммунитет этим деньгам, и поэтому руководство «Украэроруха» приняло решение осуществлять расчеты за аэронавигационное обслуживание через офшорную компанию, сообщил Смольский.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав «Украэроруха» входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания «Украэрорух», Учебно-сертификационный центр «Украэроруха» и 6 региональных структурных подразделений (до аннексии Россией Крыма в структуру госпредприятия также входило Симферопольское структурное подразделение).