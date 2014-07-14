"Укрзализныця" восстанавливает станцию Иловайск на Донетчине

Железнодорожники восстанавливают станцию Иловайск Донецкой железной дороги, поврежденную в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и террористическими и бандитскими группировками сепаратистов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на главное управление безопасности движения ведомства.

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«В результате обстрела повреждено оборудование станции Иловайск Донецкой железной дороги. Сейчас на станции продолжаются восстановительные работы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 12 июля в 19:58 на станцию Иловайск вблизи Красного Лимана поступило сообщение о проведении возможных боевых действий. Дежурный персонал станции Иловайск был эвакуирован в безопасную зону, а движение поездов и маневровая работа - прекращены.

По данным пресс-службы, в Северном сортировочном парке станции были повреждены контактные провода, два несущих троса, три фидерных линии, а также линии автоблокировки на перегоне Иловайск-Немчинов. Кроме того, в административном здании станции в районе второго этажа есть пробоины от попадания снарядов, выбиты стекла. От разрыва снаряда повреждена теплотрасса.

«Железнодорожники приступили к восстановлению работы станции 13 июля в 8:00 и уже вчера было подано напряжение и часть путей станции начала работать. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 12-27 путей Северного сортировочного парка», - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в последнее время из-за ситуации на Донбассе движение пассажирских поездов по станции Иловайск ни осуществлялось, в то время как предоставление грузовых вагонов осуществлялось согласно заявкам местных предприятий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 июля железнодорожники восстановили 38 дорожно-транспортных объектов из 127 поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

Для восстановления 43 поврежденных объектов электроснабжения Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог необходимо 180 млн гривень, а для восстановления 7 взорванных террористами железнодорожных мостов на востоке Украины требуется около 50 млн грн.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.