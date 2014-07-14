"Укрзализныця" восстанавливает станцию Иловайск на Донетчине

13:23, 14 июля 2014
Транспорт/Связь
5

В результате обстрела повреждено оборудование станции Иловайск Донецкой железной дороги. Сейчас на станции продолжаются восстановительные работы

REUTERS

Железнодорожники восстанавливают станцию Иловайск Донецкой железной дороги, поврежденную в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и террористическими и бандитскими группировками сепаратистов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на главное управление безопасности движения ведомства.

Читайте такжеЖелезнодорожники отремонтировали подорванные пути на мосту в Луганской области

«В результате обстрела повреждено оборудование станции Иловайск Донецкой железной дороги. Сейчас на станции продолжаются восстановительные работы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 12 июля в 19:58 на станцию Иловайск вблизи Красного Лимана поступило сообщение о проведении возможных боевых действий. Дежурный персонал станции Иловайск был эвакуирован в безопасную зону, а движение поездов и маневровая работа - прекращены. 

По данным пресс-службы, в Северном сортировочном парке станции были повреждены контактные провода, два несущих троса, три фидерных линии, а также линии автоблокировки на перегоне Иловайск-Немчинов. Кроме того, в административном здании станции в районе второго этажа есть пробоины от попадания снарядов, выбиты стекла. От разрыва снаряда повреждена теплотрасса. 

«Железнодорожники приступили к восстановлению работы станции 13 июля в 8:00 и уже вчера было подано напряжение и часть путей станции начала работать. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 12-27 путей Северного сортировочного парка», - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в последнее время из-за ситуации на Донбассе движение пассажирских поездов по станции Иловайск ни осуществлялось, в то время как предоставление грузовых вагонов осуществлялось согласно заявкам местных предприятий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 июля железнодорожники восстановили 38 дорожно-транспортных объектов из 127 поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

Для восстановления 43 поврежденных объектов электроснабжения Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог необходимо 180 млн гривень, а для восстановления 7 взорванных террористами железнодорожных мостов на востоке Украины требуется около 50 млн грн.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter