Жители Донбасса выкупают практически все билеты на поезда

Жители Донбасса, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, выкупают практически все железнодорожные билеты с целью выезда из неспокойного восточного региона в другие города, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

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«Донецкая железная дорога понимает социальное значение пассажирских перевозок и прилагает максимум усилий, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения региона в перевозках...Востребованы все поезда формирования Донецкой железной дороги», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, ДЖД перевезла в июне в дальнем сообщении 465 292 пассажиров в поездах своего формирования, а с 1 по 10 июля - 108 986 человек.

В частности, на поезда в киевском направлении в июне Донецкая магистраль предложила 126 119 билетов, из которых пассажиры выкупили 115 528 проездных документов, что составляет 92%. В обратном направлении ДЖД предложила 113 734 билетов, из них было приобретено 78 639 (70%) билетов.

На поезда в московском направлении в июне было предложено 50 748 билетов, из них выкуплено 46 811 проездных документов, что составляет 93%. В обратном направлении предложено 50 110 мест и выкуплено 28 647 (58%) билетов.

На поезда в крымском направлении в июне было предложено 48 699 мест, из них выкуплено 48 335 проездных документов, что составляет 99%. В обратном направлении предложено 47 927 мест и выкуплено 28 809 (61%) билетов.

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На поезд в направлении Львова в июне текущего года ДЖД предложила 24 655 билетов, из которых пассажиры приобрели 24 575 проездных документов, что составляет 100%. В обратном направлении было предложено 23 630 билетов и выкуплено 18 417 (78%) проездных документов.

На поезд в направлении Одессы в июне было предложено 22 602 билетов, из них выкуплено 22 474 проездных документов, что составляет 99%. В обратном направлении предложено 22 818 мест и приобретено 17 962 (79%) билетов.

Также сообщается, что с 1 по 10 июля включительно ДЖД в направлении столицы предложила 37 421 билет, из них пассажиры приобрели 3 252 проездных документов, в обратном направлении – 35 678 билетов, из которых было выкуплено 24 269.

На поезда в московском направлении за 10 суток июля пассажирам было предложено 16 132 мест, из них выкуплено 14 401, в обратном направлении – 16 124, из них приобретено - 8 800.

На поезда в крымском направлении было предложено 16 018 билетов, в обратном направлении – 16 034, из них пассажиры приобрели 16 011 и 13 232 билетов соответственно.

На львовский поезд ДЖД предложила 8 904 мест, из них было выкуплено 8 864 билета, в обратном направлении – 8 904, из них было выкуплено 6 368 билетов.

На поезд в направлении Одессы с 1 по 10 июля Донецкая магистраль предложила пассажирам 7 390 билетов, в обратном направлении – 7 494, из них пассажиры приобрели 7 387 и 6 402 проездных документов, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка. Также ведомство продлило период курсирования дополнительного поезда №564/563 Луганск-Ясиноватая-Киев до 15 июля 2014 года.

В киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).