В «Укравтодоре» назвали первую дорогу, которую хотят передать в концессию

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерено передать автомобильную дорогу Львов-Краковец в пользование концессионеру на 45 лет, после ее строительства этим же концессионером, сообщила УНИАН пресс-служба «Укравтодора» со ссылкой на руководителя отдела международного сотрудничества и инвестиций «Укравтодора» Терезию Бабич.

По ее словам, общий срок концессии составит 49 лет, 4 из которых займет этап строительства.

По данным пресс-службы, об этом говорится в конкурсной документации на определение концессионера для реализации первой очереди пилотного концессионного проекта «Строительство и эксплуатация новой автомобильной дороги Львов-Краковец протяженностью 84,4 км», разработанной «Укравтодором» и международным консультантом ООО «Ежис Украина».

В пресс-службе отмечают, что разработка конкурсной документации - это завершающий этап подготовки концессионного конкурса.

«Специалисты «Укравтодора» уже передали техническую документацию и документацию по отводу земель под строительство службе автомобильных дорог во Львовской области, сделали финансово-экономическое обоснование целесообразности реализации проекта и разработали финансовую модель его реализации», - цитирует пресс-служба Бабич.

В сообщении сказано, что документ предусматривает нулевое участие государства в финансировании капитальных затрат на строительство.

«Плата за проезд концессионной автомобильной дорогой будет зачисляться в специальный фонд государственного бюджета, а уже оттуда будет вестись расчет с концессионером - возмещаться расходы на строительство и оплачиваться надлежащая эксплуатационная готовность автомобильной дороги», - приводит пресс-служба слова Бабич.

По ее словам, условия конкурсной документации предполагают допуск для участия в конкурсе только компаний или групп компаний, имеющих значительный опыт реализации концессионных проектов.

После рассмотрения документации конкурсной комиссией, она будет направлена на согласование во все заинтересованные органы власти, а затем - на утверждение в Кабинет министров Украины, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры рассчитывает привлечь 13 млрд грн инвестиций в концессионный проект дороги Краковец-Львов-Ривне.

В сентябре 2013 года Кабинет министров Украины разрешил строительство трех автомагистралей на условиях концессии, что предполагало в последующем установление платы за проезд по ним.

Ранее, в мае, тогдашний глава «Укравтодора» Александр Малин говорил о возможности строительства кольцевых дорог вокруг Киева и Одессы на условиях концессии.