"Укрзализныця" начала инвентаризацию имущества

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в рамках реформирования железнодорожной отрасли начала инвентаризацию своего имущества и оценку активов, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры - руководителя аппарата Владимира Корниенко.

"С даты принятия постановления Кабинета министров Украины от 25 июня "О создании публичного акционерного общества "Украинская зализныця" фактически начато реформирование отрасли. Сейчас "Укрзализныця" уже получила от Мининфраструктуры необходимые документы и начала инвентаризацию и переоценку имущества. Эту работу планируем закончить до конца года и принять устав акционерного общества», - цитирует пресс-служба Корниенко.

Согласно сообщению, в создаваемое публичное акционерное общество ПАО "Украинская зализныця", начало хозяйственной деятельности которого запланировано на 2015 год, войдут предприятия, организации и учреждения железнодорожного транспорта общего пользования, а также государственные пакеты акций хозяйственных обществ, осуществляющих ремонт тягового подвижного состава и изготавливающих железобетонные конструкции и шпалы.

Заместитель министра инфраструктуры также отметил, что 100% акций созданного ПАО на базе «Укрзализныци» будет принадлежать исключительно государству.

«Подчеркиваю, 100% ПАО "Украинская зализныця" будет принадлежать государству, поэтому никакой приватизации не запланировано и не будет - все предприятия "Укрзализныци" войдут в структуру ПАО, все их сотрудники тоже будут работать в этой компании", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что на сегодняшний день в условиях 80-90% изношенности подвижного состава, несоответствия современным требованиям по качеству услуг необходимо безотлагательно провести реформы и обязательно учесть опыт других стран - как положительный, так и отрицательный.

Первый заместитель главы "Укрзализныци Максим Бланк напомнил, что ключевые факторы, на которых на первом этапе реформы сосредоточено внимание, - экономическая эффективность и социальная ответственность.

"Цель создания акционерного общества - экономическая эффективность. Для этого в условиях ограниченного финансового ресурса следует выстроить понятную структуру по затратам, улучшить ситуацию с наполнением доходной части, выровнять тарифную сетку и найти источники финансирования капитальных расходов. То есть, развивать очевидные направления повышения эффективности украинской железной дороги, например, за счет капитальных вложений на электрификацию - до следующего этапа - появления частных операторов", - цитирует пресс-служба Бланка.

Он добавил, что в железнодорожной отрасли, в том числе и для выполнения социальных обязательств перед государством, населением и работниками, в ходе первого этапа реформы планируется переориентировать и оптимизировать инфраструктуру, доставшуюся в наследство от советских времен, создав дополнительные подотрасли, например, строительства и обслуживания подвижного состава и прочее.

Второй этап реформы, которым предусмотрено развитие конкуренции на рынке грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, по словам Корниенко, может начаться примерно в 2016 году.

В пресс-службе напомнили, что после принятия правительством Украины постановления «Об утверждении устава и организации деятельности публичного акционерного общества "Украинская зализныця" состоится государственная регистрация АО «Укрзализныця» и будет завершено формирование имущественного комплекса, а также построена структура управления АО «Укрзализныця» и образовано 25 филиалов, таким образом будет создана вертикально интегрированная система управления с единым центром обслуживания всех финансовых потоков.

Как сообщал УНИАН, в конце июня правительство Украины приняло решение преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

Правительство намерено включить в состав публичного акционерного общества «Украинская зализныця» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци».

В форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польши (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.