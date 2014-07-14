В США успешно запустили ракету "Антарес", созданную с участием Украины

Центр космических полетов 13 июля в 19:52 по киевскому времени на острове Уоллопс (США) успешно провел четвертый пуск ракеты-носителя «Антарес», первую ступень для которой разработало украинское госпредприятие "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш"), сообщила УНИАН пресс-служба "Южмаша".

По данным пресс-службы, ракета-носитель вывела на орбиту грузовой космический корабль "Сигнус", который 15 июля должен провести стыковку с Международной космической станцией (МКС). Корабль "Сигнус" доставит 1 657 кг груза для экспедиции МКС, в том числе 300 килограммов приборов для научных экспериментов, говорится в сообщении.

Вместе с тем, на борту "Сигнуса" находятся 28 наноспутников компании Planet Labs, которые будут осуществлять съемку Земли из космоса.

Как сообщал УНИАН, главный разработчик и инициатор запуска ракеты-носителя - корпорация Orbital Science Corporation (США) отложила запуск "Антареса" с 10 июня на 1 июля для проведения расследования по факту отказа на испытаниях одного из двигателей, разработанного и произведенного американской компанией Aerojet.

В конце мая ракета "Зенит-3SL", разработанная днепропетровским конструкторским бюро «Южное» и изготовленная на госпредприятии «Южный машиностроительный завод» в рамках международного проекта «Морской старт», успешно вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 3B.

Ранее Днепропетровская областная государственная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с госпредприятием "Южный машиностроительный завод". Согласно меморандуму, ОГА обязуется отстаивать интересы «Южмаша» на всех уровнях государственного управления, обеспечить поддержку в поиске инвесторов в Украине и за рубежом и способствовать продвижению продукции предприятия на мировом рынке. В свою очередь «Южмаш» обязуется развивать ракетно-космический потенциал, участвовать в программах развития региона и обеспечивать рабочими местами специалистов и выпускников специализированных вузов.

Справка УНИАН. Ранее НАСА осуществляло доставку грузов на МКС с помощью шаттлов. В связи с окончанием программы «Спейс шаттл», руководство НАСА начало программы COTS («коммерческая орбитальная транспортировка») и CRS («коммерческие услуги снабжения»). По программе COTS частные компании создают средства доставки грузов на орбиту. Программа CRS заключается в фактической доставке грузов.

Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, представляемых ежегодно международными компаниями. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.