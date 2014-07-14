Киевский вокзал полностью возобновил работу после ложного минирования

«Сейчас вокзал уже работает в штатном режиме, в 13:15 дежурному по вокзалу поступил звонок о якобы минировании вокзала Киев-Пассажирский, были эвакуированы люди. Задержек на отправление и прибытие поездов не было, выйти на перрон можно было через восточный и западный подземный переходы», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе уточнили, что после проведения проверки транспортной милицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям взрывоопасных веществ и подозрительных предметов не было выявлено, а проверка была окончена ориентировочно в 14:55.

Как сообщал УНИАН, 14 июля во второй половине дня в Киеве аноним сообщил о минировании трех столичных торгово-развлекательных центров “Украина”, “Ocean Plaza” и “Магелан”.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, также на спецлинию «102» поступило сообщение о минировании одного из ведущих гипермаркетов по продаже строительно-хозяйственных товаров на проспекте Петра Григоренко. Продолжается проверка.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.