«Укрзализныця» бесплатно перевезла 100 инвалидов из Луганска в Одессу

18:43, 14 июля 2014
Транспорт/Связь
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Железнодорожники продолжают обеспечивать перевозку пассажиров из мест ведения боевых действий

«Укрзализныця» бесплатно перевезла 100 инвалидов из Луганска в Одессу / Фото УНИАН

 Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") 14 июля поездом № 92 по маршруту Луганск – Одесса перевезла организованную группу людей, среди которых люди с ограниченными физическими возможностями и члены их семей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Железнодорожники продолжают обеспечивать перевозку пассажиров из мест ведения боевых действий. Так, 14 июля из Луганска в Одессу отправились 100 человек с инвалидностью и члены их семей, среди которых - 60 детей», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» организовала бесплатные перевозки пассажиров данной категории согласно заказу межведомственного координационного штаба, действующего при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, поезд № 92 сообщением Луганск - Одесса, в состав которого включены два вагона с этими пассажирами, отправился из Луганска 14 июля в 12:37 и прибудет в Одессу 15 июля в 8:09.

Кроме того, ведомство увеличило период курсирования беспересадочных вагонов для перевозки пассажиров в сообщении Сватово - Киев - Харьков. Так, из Сватово вагоны будут курсировать в составе трех поездов по 18 июля, а из Киева - по 19 июля.

В частности, беспересадочные вагоны включаются в состав поезда № 525 Сватово - Харьков, который отправляется в 14:01 и прибывает в 17:47, далее они курсируют в составе поезда № 111 Харьков - Львов, который отправляется в 18:44 и прибывает в столицу в 3:48, далее вагоны включаются в состав поезда № 126 Киев - Луганск и прибывают в Харьков в 00:03.

По данным пресс-службы, начиная с 8 июля, с помощью беспересадочных вагонов по заказам региональных координационных штабов железные дороги страны перевезли 342 человека, из них 122 детей из станций Сватово и Красноармейск в Киев, Харьков, Львов, Одессу, Херсон и Геническ.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" 2 июля 2014 года поездом № 84/83 Мариуполь - Киев вывезла из Донецка организованную группу людей, среди которых люди с особыми потребностями, пенсионеры и ветераны.

В начале июня «Укрзализныця» сформировала специальный дополнительный поезд, который вывез из Луганска почти 500 детей-сирот, а в течение июня для обеспечения перевозки пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда № 563/564 Луганск - Киев и № 565/566 Донецк – Киев.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

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