В Славянске саперы обезвредили 20 взрывоопасных устройств возле ж/д путей

Саперы Государственной специальной службы транспорта Украины в ходе проведения работ по разминированию ряда транспортно-дорожных объектов освобожденного от боевиков города Славянска (Донецкая область) обнаружили и обезвредили 20 взрывоопасных устройств, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

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В частности, саперы Государственной специальной службы транспорта Мининфраструктуры обезвредили противопехотные, противотанковые и минометные мины, неуправляемые авиационные ракеты, гранаты от подствольного гранатомета, электродетонаторы, а также 4 килограмма взрывоопасного вещества аммонита.

По данным пресс-службы, за несколько дней саперы проверили десятки километров железнодорожных участков, а также железнодорожные станции, переезды и перегоны, мосты, путепроводы, трубы, виадуки, автомобильные и пешеходные искусственные сооружения.

В сообщении сказано, что министр инфраструктуры Максим Бурбак поручил военным Госспецтрансслужбы искать и ликвидировать взрывчатку, так как среди массовых разрушенных объектов инфраструктуры все еще находится множество взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начала работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

По состоянию на 10 июля железнодорожники восстановили 38 дорожно-транспортных объектов из 127 поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и террористическими группировками.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Национальная гвардия завершила оперативно-профилактическую отработку территории населенных пунктов между Изюмом и Славянском (Донецкая область) на предмет заложенных мин, взрывоопасных веществ и взрывчатки.

Террористы ведут на Донбассе минную войну, используя, в том числе и запрещенные противопехотные мины.