Россия попробует пустить поезд через Керченскую переправу 1 августа
12:18, 15 июля 2014Транспорт/Связь
2
В России решили провести пробный пуск поезда «Москва – Симферополь».
Переправа разделяет аннексированный Крым от материковой части России / Фото УНИАН
Министерство транспорта России поручило 1 августа провести пробный пуск поезда «Москва – Симферополь» через Керченскую паромную переправу, которая разделяет аннексированный Крым от материковой части России.
Об этом «министр транспорта» Крыма Юрий Шевченко сообщил на аппаратном совещании в «Совете министров» во вторник 15 июля, передает корреспондент сайта Крым.Реалии.
«С первого августа пробный пуск поезда «Москва – Симферополь» через паромную переправу, – сказал глава Минтранса Крыма. – На этой линии будут работать только наши, крымские, составы, только наши проводники, только наши локомотивщики. Вопрос уже решен».
Другие подробности этого проекта на совещании не сообщались.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter