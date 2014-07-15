Россия попробует пустить поезд через Керченскую переправу 1 августа

Министерство транспорта России поручило 1 августа провести пробный пуск поезда «Москва – Симферополь» через Керченскую паромную переправу, которая разделяет аннексированный Крым от материковой части России.

Об этом «министр транспорта» Крыма Юрий Шевченко сообщил на аппаратном совещании в «Совете министров» во вторник 15 июля, передает корреспондент сайта Крым.Реалии.

«С первого августа пробный пуск поезда «Москва – Симферополь» через паромную переправу, – сказал глава Минтранса Крыма. – На этой линии будут работать только наши, крымские, составы, только наши проводники, только наши локомотивщики. Вопрос уже решен».

Другие подробности этого проекта на совещании не сообщались.