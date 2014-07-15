В Луганске террористы обстреляли автовокзал и две пригородные ж/д станции
Вчера под огнем террористов оказался автовокзал Луганска и две пригородные железнодорожные станции.
В результате обстрела автовокзала были проломлены перрон и повреждено здание. Кроме того, несколько человек получили травмы.
Об этом сообщает ТСН.
В частности, известно, что снаряд боевиков попал в админздание в районе второго этажа. Снаряды проломили крышу на 4-м перроне и выбили стекло на 3-м. Количество пострадавших пока не сообщается.
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Кроме того, как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", 14 июля в 10:45 из-за обстрела станции Кашпарова-2 вблизи Луганска было повреждено тепловоз, пути и контактную сеть.
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На станции Луганск сейчас разрушена дистанция связи. Проведение восстановительных работ затруднено из-за того, что продолжаются обстрелы.