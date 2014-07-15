В Луганске террористы обстреляли автовокзал и две пригородные ж/д станции

В результате обстрела автовокзала были проломлены перрон и повреждено здание. Кроме того, несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает ТСН.

В частности, известно, что снаряд боевиков попал в админздание в районе второго этажа. Снаряды проломили крышу на 4-м перроне и выбили стекло на 3-м. Количество пострадавших пока не сообщается.

Читайте такжеНеизвестные заминировали поезд "Мариуполь-Харьков"

Кроме того, как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", 14 июля в 10:45 из-за обстрела станции Кашпарова-2 вблизи Луганска было повреждено тепловоз, пути и контактную сеть.

Читайте такжеДонецкий вокзал обстреляли террористы – пассажиров эвакуировали

На станции Луганск сейчас разрушена дистанция связи. Проведение восстановительных работ затруднено из-за того, что продолжаются обстрелы.