«Укрзализныця» рассчитывает на диалог с профсоюзами железнодорожников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") рассчитывает на полноценный диалог с представителями свободных профсоюзов железнодорожников относительно ситуации в отрасли, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» ответственно заявляет о готовности с пониманием рассматривать требования профсоюзов, а также вопросы сотрудничества и социального диалога, как это, например, происходит с многочисленным профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, с которым действует отраслевое соглашение», - сказано в сообщении.

В частности, утром 15 июля под зданием Кабинета министров Украины несколько десятков представителей свободного профсоюза железнодорожников Украины вместе с профсоюзом Южной железной дороги (ЮЖД) провели акцию протеста с основным требованием к правительству вернуть прежнего начальника ЮЖД Александра Филатова, уволенного Кабинетом министров Украины в конце мая 2014 года.

«Немногочисленные пикетчики, которые называли себя представителями «свободных профсоюзов», на самом деле вышли требовать возвращения на должность представителя власти Януковича, за время управления которого Южной железной дорогой были выявлены многочисленные факты неэффективного использования, а также сохранности государственного имущества», - подчеркивает «Укрзализныця».

По данным пресс-службы, Филатов был уволен с должности главы ЮЖД по распоряжению Кабмина от 27 мая 2014 года из-за невыполнения условий контракта.

В частности, по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Южной железной дороги за период руководства Филатова были выявлены многочисленные и системные финансовые нарушения, в частности, перерасход средств на капитальное строительство и привлечение сторонних предприятий, выполнивших почти 80% работ, при том, что работой можно было бы обеспечить непосредственно подразделения Южной магистрали. Проверкой также выявлено более 6 млн грн непроизводительных расходов и другие финансовые злоупотребления.

Также сообщается, что в Кабинете Министров Украины состоялся согласительный совет с участием представителей Министерства инфраструктуры, «Укрзализныци» и лидеров свободных профсоюзов железнодорожников. В ходе переговоров была достигнута договоренность, что производственные проблемные вопросы, не содержащие политического аспекта, будут подробно рассмотрены специалистами и будут приняты соответствующие решения на совещании в министерстве, которое состоится на следующей неделе.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, отдельные требования пикетчиков уже урегулированы, в частности, приказом генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка от 4 июля текущего года был отменен предыдущий приказ ведомства о реорганизации подразделений пассажирского хозяйства железных дорог в 2014 году.

«Укрзализныця ответственно заявляет о соблюдении режима труда и отдыха локомотивных бригад (машинистов и их помощников) в соответствии с нормами действующего законодательства и существующей нагрузки, обеспечения надлежащих условий прохождения периодических медицинских осмотров для работников железнодорожного транспорта, других социальных гарантий», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 15 июля текущего года несколько десятков представителей свободного профсоюза железнодорожников Украины вместе с профсоюзом Южной железной дороги пикетировали здание Кабинета министров Украины с ключевым требованием вернуть прежнего начальника ЮЖД Александра Филатова. Кроме того, профсоюзы выступили против урезания социальных льгот и надбавок, которые были гарантированы отраслевыми соглашениями и коллективными договорами с «Укрзализныцей». Также пикетчики требовали отменить приказ «Укрзализныци» о реорганизации подразделений пассажирского хозяйства железных дорог в 2014 году, утвержденный генеральным директором «Укрзализныци» Борисом Остапюком 20 мая 2014 года, который, по их мнению, разрушает структуру Южной магистрали, в частности, пассажирскую службу.

Филатов занимал должность начальника Южной железной дороги с ноября 2012 года. После увольнения Филатова «Укрзализныця» назначила исполняющим обязанности начальника Южной железной дороги (ЮЖД) Николая Уманца, ранее занимавшего должность первого заместителя главы ЮЖД. 11 июня Кабмин утвердил Уманца в должности руководителя ЮЖД.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет свыше 3000 км, развернутая длина главных путей – свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное соединение региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.