Турецкая компания отправила лайнер в Севастополь, несмотря на запрет Украины

Из Стамбула запустили морские пассажирские перевозки в аннексированный Россией Севастополь.

Об этом сообщил руководитель отдела продажи и маркетинга ESEN ELITA TUR Эбазер Шеен, передает ТСН.

Стоимость билета составляет 200 долларов в одну сторону. Перевозка осуществляется на круизном лайнере "Адриана".

При этом МИД Турции предупредило Министерство транспорта и связи Турции о том, что Кабинет министров Украины 30 апреля 2014 года принял решение о временном закрытии 27 контрольно-пропускных пунктов в портах и аэропортах Крыма.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Украина уведомила государства - члены Международной морской организации (IMO) о невозможности обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства и соблюдения международных обязательств в морских торговых портах аннексированного Крыма, в частности, в портах Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.