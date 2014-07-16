Боевики подорвали пути на участке Новобахмутовка-Горловка в Донецкой области

Ночью 15 июля боевики подорвали железнодорожные пути на перегоне Новобахмутовка-Горловка Донецкой железной дороги, что повлекло за собой приостановку движения поездов на данном участке, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, 15 июля в 22:50 на 38 км перегона Новобахмутовка-Горловка Донецкой магистрали боевики подорвали четный и нечетный пути перегона.

«Движение поездов на указанном перегоне прекращено. Курсирование пригородного электропоезда Иловайск-Горловка-Очеретино ограничено до станции Горловка», - подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время объем повреждений железнодорожной инфраструктуры выясняется.

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

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Для восстановления 43 поврежденных объектов электроснабжения Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог необходимо 180 млн гривень, а для восстановления 7 взорванных террористами железнодорожных мостов на востоке Украины требуется около 50 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).