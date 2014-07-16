Более 3 тысяч переселенцев уже вернулись поездами в освобожденный Славянск

Южная железная дорога (ЮЖД) с 9 по 15 июля 2014 года перевезла более 3 тыс. вынужденных переселенцев из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в один из освобожденных от боевиков силами АТО восточных городов – Славянск, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«После проведения восстановительных работ в населенные пункты, освобожденные от террористов, возвращаются местные жители, которые ранее были вынуждены покинуть свои дома. С 9 по 15 июля пригородным электропоездом №6289 сообщением Харьков-Пассажирский - Лозовая - Славянск в Славянск отправились 3100 человек», - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, с 7 июля ЮЖД осуществляет бесплатную перевозку пассажиров по маршруту Харьков-Сватово-Киев. Так, с 7 по 15 июля включительно восток Украины, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, на поезде №525/526 Харьков-Сватово-Харьков формирования Южной железной дороги зону АТО покинули 457 человек.

Согласно сообщению, поезд отправляется из Харькова в 9:55 и прибывает в Сватово (Луганская область) в 13:31. В обратном направлении поезд отправляется в 14:01 и прибывает в Харьков в 17:47. На станции Харьков-Пассажирский вагоны поезда №525/526 Харьков-Сватово прикрепляются к поезду №111/112 Харьков-Львов, который отправляется в 18:40 и прибывает в столицу в 03:48.

В обратном направлении из столицы вагоны поезда №525/526 Харьков-Сватово прикрепляются к поезду №126/125 Киев-Луганск, который отправляется из Киева в 14:24 и прибывает в Харьков в 00:13.

Кроме того, с 8 июля восстановлено ежедневное курсирование до станции Славянск пригородного электропоезда 6289/6290 сообщением Харьков-Пассажирский - Лозовая - Славянск - Лозовая - Харьков-Пассажирский, движение которого было приостановлено в связи с проведением АТО. С 9 по 15 июля пригородный поезд №6289 Лозовая - Славянск формирования Южной магистрали перевез 773 человека. В частности, из Харькова электропоезд отправляется в 10:20, прибывает на станцию Лозовая в 12:40, в Славянск - в 15:20. В обратном направлении поезд отправляется в 16:12, прибывает на станцию Лозовая в 17:57, на станцию Харьков-Пассажирский - в 20:40.

Как отмечают в пресс-службе, на узловой станции Лозовая пассажиры могут пересесть в поезда, курсирующие по другим направлениям.

Кроме того, с 30 мая по 15 июля текущего года ЮЖД предоставила временное убежище 1646 вынужденным переселенцам из зоны АТО.

Также для матерей с детьми из восточного региона Южная железная дорога организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка и в комнатах отдыха на всех вокзалах магистрали, а также в ведомственных гостиницах.

«Граждане, которым пришлось покинуть район проведения антитеррористической операции, могут находиться в предоставленных местах от нескольких часов до нескольких дней. Наибольшее количество переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции принял вокзал Харьков-Пассажирский и гостиница Южной железной дороги "Экспресс" – свыше 1400 человек», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 7 июля ЮЖД полностью возобновила движение всех электропоездов своего формирования, курсирующих в направлении Донецкой области.

Кроме того, Южная железная дорога с 7 июля 2014 года начала выполнять бесплатные перевозки пассажиров по маршруту Харьков-Сватово-Киев, что дало возможность гражданам выехать с территории проведения антитеррористической операции.

Южная железная дорога с 30 мая по 3 июля 2014 года предоставила временное убежище 1016 вынужденным переселенцам из Донбасса.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей - свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.